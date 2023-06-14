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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخازن ذخيرة ومدافع.. القوات الروسية تشن هجوما كاسحا على الجيش الأوكراني بدونيستك

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن المتحدث باسم مجموعة بتل جروب العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مخازن الذخيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح أستافيف، أن وحدات مجموعة القتال الجنوبية نجحت في صد هجوم للعدو بالقرب من مدينة مارينكا، كما أحبطت تناوب قوات أوكرانية من لواء الهجوم الجبلي العاشر في منطقة ليسيتشانسك، وتم تدمير مدفعية المجموعة القتالية مستودعات الذخيرة بالقرب من مستوطنتي بيلوجوروفكا ومارينكا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية أطلقت ضربات دقيقة من مدافع Msta-B و D-30 على مواقع المدفعية الأوكرانية التي تقصف المستوطنات في منطقة بيلجورود الحدودية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم ضبط نار المدفعية الروسية بمساعدة طائرات بدون طيار، وتم ضرب أحد معاقل القوات الأوكرانية وتدميره بشكل تام، كما تم الاشتباك مع هدف ثاني بمساعدة طائرة بدون طيار وتم تدمير الهدف أيضا.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية دمرت معاقل العدو على طول الحدود الروسية، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني يقوم أيضا بعمليات استطلاع للأراضي الروسية ويقصف الأراضي والمدن والمستوطنات.

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