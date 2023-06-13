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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمرت مستودعات ذخيرة.. طائرات روسية تشن هجوما عنيفا على معقل القوات الأوكرانية

طائرات مقاتلة
طائرات مقاتلة

أعلن المتحدث باسم مركز Battlegroup الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات المقاتلة الروسية وجهت ضربات صاروخية وقصف على مستودعات الذخيرة الأوكرانية، ومعقلًا لمجموعة من القوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وقال المتحدث في فيديو تم نشره على موقع وزارة الدفاع الروسية: "قامت طائرات روسية مفخخة بقصف مستودعين للذخيرة للعدو ومعقل وموقع انتشار مؤقت في مناطق قريبة من مستوطنات يامبولوفكا ونيفسكوي".

 

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، دمرت وحدات المدفعية التابعة للمجموعة القتالية الروسية مدفع هاوتزر أوكراني D-30، ونظام مدفعي بمحرك Krab بولندي الصنع وطاقم هاون 120 ملم في نيران مضادة للبطارية بينما قضت ذخيرة كراسنوبول الذكية على دبابة أوكرانية.

 

وأضاف: "بالقرب من غابات سيريبريانسكي، ألحقت ضربة صاروخية نفذتها طائرة هجومية تابعة للمجموعة الحربية أضرارًا بلواء الهجوم الجوي رقم 95 التابع للجيش الأوكراني والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني".

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