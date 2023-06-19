قادمة من البحر الأسود.. القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا خطيرا على أوديسا

أعلنت مصادر عسكرية أوكرانية، اليوم الأثنين، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، فيما حاولت الدفاعات الجوية الأوكرانية التصدي للهجوم.

وقالت الإدارة العسكرية في أوديسا في بيان لها: "نتعرض لهجوم صاروخي روسي والدفاعات الجوية تعمل في أجواء المنطقة".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أن انفجارات سمعت في أوديسا ناجمة عن تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ قادمة من البحر الأسود.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم مجموعة بتل جروب العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أستافيف، أن القوات الروسية دمرت مخازن الذخيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح أستافيف، أن وحدات مجموعة القتال الجنوبية نجحت في صد هجوم للعدو بالقرب من مدينة مارينكا، كما أحبطت تناوب قوات أوكرانية من لواء الهجوم الجبلي العاشر في منطقة ليسيتشانسك، وتم تدمير مدفعية المجموعة القتالية مستودعات الذخيرة بالقرب من مستوطنتي بيلوجوروفكا ومارينكا.