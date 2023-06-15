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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمرت دبابات وعربات وأفراد.. القوات الروسية تصد هجوما خطيرا للجيش الأوكراني بدونيستك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم مجموعة باتلجروب الروسية القتالية، أوليج تشيخوف، أن القوات الروسية تصدت لهجوم من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من مزرعة في في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث دمرت الطائرات المسيرة الروسية دبابة أوكرانية وعربة تعدين.

 

وأوضح تشيخوف، أنه تم صد هجوم للعدو في الليل، حيث تم تدمير الدبابات والمركبات القتالية المدرعة والأفراد في جنوب مزرعة الأسطيبر باستخدام طائرات بدون طيار.

 

وأضاف أن مدفعية المجموعة القتالية دمرت مدفع هاوتزر أوكراني M777 ودبابة وقوة بشرية جنوب فيليكايا نوفوسيلكا.

وتابع: "ضربت وحدات المجموعة القتالية، مدعومة بالمدفعية والطيران، العدو في محاولة لشن هجوم في جنوب دونيستك"، لافتا إلى أن الدبابات والمدرعات الجنود الأوكران تم تدميرهم أثناء صد الهجمات.

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