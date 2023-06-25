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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت رضوي في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا طويلا باللون الفوشيا الناري، ومعتمدة علي الميكاب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

 

ويذكر أنه قد كتبت رضوي الشربيني : ‏مش مهم إنك تعيش حياتك مع حد شبهك، المهم إنك تعيش حياتك مع حد تكون مطمن معاه.

 

ويذكر أنه قد ردت الإعلامية رضوى الشربينى على هجوم الإعلامية ياسمين عز عليها من خلال منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتبت رضوى الشربيني: "بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل وعندها فن الرد ‏الست اللي ليها كيان وكرامة تتحدث بشكل لائق و لا تتصرف او تتكلم كعبدة أو مملوكة ‏الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم…من غير ما يفرق معاها أي حد".

إطلالات رضوي الشربيني

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