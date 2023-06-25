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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمى ينتهى من تصوير مسلسل "السفاح" .. صور

صدى البلد

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن انتهاء تصوير مسلسل “السفاح” بطولة الفنان أحمد فهمى

ونشرت ريم  العدل صورة تجمعها بأبطال العمل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت :"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.. فركش مسلسل السفاح".

كشف النجم أحمد فهمي، عن تفاصيل مسلسله الجديد "السفاح" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة.

وقال  “لست حزينا على عدم عرضه قبل رمضان وتأجيله؛ بالعكس كنت متخوفا من فكرة عرضه قبل رمضان”، معلقا "كان ممكن يتوه وسط بروموهات مسلسلات رمضان".

استكمل "المسلسل يدور حول سفاح الجيزة؛ وأتمني له النجاح، وأن ينال إعجاب الجمهور".

أحمد فهمي ومسلسل السفاح

يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل اسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.

ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية.

 

يحتفل الفنان أحمد فهمي بأول عرض لفيلمه الجديد مستر إكس يوم 27 يونيو، وذلك من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين.
 

البرومو الأول للفيلم 


طرحت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكسالبرومو الرسمي استعداد لعرضه مع احتفالات عيد الأضحي القادم، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس.

وظهر فى البرومو ظهور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية كضيف شرف وعلى رأسهم عمرو يوسف وريم مصطفى وأحمد فهيم وأكرم حسني  بالإضافة إلى بيج رامي وإبراهيم فايق.

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أحمد فهمي ومسلسل السفاح احمد فهمي مسلسل السفاح الفنان احمد فهمى

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