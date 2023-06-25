الجنيه يتعافى.. تراجع في سعر صرف اليورو والاسترليني ينخفض 17 قرشا

تراجعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25-6-2023 في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم

سجلت أسعار اليورو اليوم تراجع ما بين 10 - 32 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية.

ويسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.34 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو اليوم 33.45 جنيه للشراء و33.92 جنيه للبيع ، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر 33.34 جنيه للشراء و33.80 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجل سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.93 جنيه للشراء و34.05 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الاسترليني اليوم



سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 8 - 17 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 39.01 جنيه للشراء و39.34 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.14 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع .

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.35 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري و بنك مصر".

استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية اليوم



وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.39 جنيه للشراء و100.39 جنيه للبيع.