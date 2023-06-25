الطالب عبدالعظيم أحمد المؤهل للمنافسة في المسابقة العالمية لـ«ميكروسوفت» يكشف الكواليس| فيديو

قال الطالب عبد العظيم أحمد، المؤهل في المسابقة العالمية "ميكروسوفت"، إن خطوات تأهله للمسابقة جاءت من خلال خطوات، منها تخطيطه للمذاكرة قل البدء فيها، وتحديد المطلوب الوصول له في نهاية الدراسة مع التخطيط لكيفية الوصول له، ووضع خطط احتياطية.

وأضاف الطالب عبد العظيم أحمد، خلال مكالمة عبر “زووم” ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، أنه حصد الجائزة من خلال حصوله على أعلى درجة في أقل وقت في الامتحان المؤهل للجائزة، متابعا: "أنا من بني سويف، والتخطيط هو اللي سعدني للتأهل مع المذاكرة".

وأوضح أنه حصل على التدريب والتأهيل من خلال برنامج مقدم من الوزارة للبرامج المكتبية، مشيرا إلى أن البرامج لم تكن صعبة، ولكن كان لأول مرة يتلقى امتحانا فيها، وتغلب على صعوبتها بالتدريب المستمر.