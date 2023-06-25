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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

أكد الدكتور  علاء عبد العال أحمد، وكيل الوزارة مدير الطب البيطري بـ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالجيزة، وضعت خطة كاملة قبل عيد الاضحى المبارك، لتنفيذ دورها الهام فى خدمة وحماية المواطنين بالمرور على اماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها و الدواجن و منتجاتها و الأسماك و منتجاتها.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

مضبوطات الأغذية .. صحة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين

حيث قام جهاز التفتيش بمديرية صحة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/06/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 06 / 2023 بما يلي: 
- تم ضبط 4 طن و702 كيلو لحوم ومصنعات، منها 1977  كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و 2725 كيلو عبارة عن هياكل دواجن ومصنعات و مقطعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 29 محضر قانوني وشملت الاماكن الاتية احياء جنوب الجيزة والهرم وبولاق الدكرور والوراق و اكتوبر و الدقي و زايد 1 و ابو النمرس والعجوزة  المنيرة الغربية.   
- في مجال المجازر جميع المجازر تعمل تعمل باقي طاقتها وتم ذبح 8476 راس ماشية بكل المجازر وتعمل المجازر بكامل طاقتها وتم مضاعفة الورديات بالمجزرين الكبيرين وهما المنيب والوراق  وعددها 21 مجزر، وسيتم فتح المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
- بخصوص لجنة حسن سير عملية نقل وتخزين الجلود الخاصة بأضاحي الأهالي والجمعيات الخيرية تم خلال الأسبوع المنقضي اصدار عدد 15 تصريح للجمعيات الأهلية  المرخصة من   التضامن الاجتماعي.

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
الجيزة مقطعات لحوم مديرية الطب البيطري بالجيزة لحوم مذبوحة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المجازر الحكومية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة الطب البيطري بالجيزة راس ماشية غير صالحة للإستهلاك الآدمي الجمعيات الخيرية

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