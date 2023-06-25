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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحطم 4 سيارات وإصابة 4 أشخاص.. حادث تصادم مروع في منشأة القناطر

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم قبل مطلع كوبري الإقليمي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين عقب كوبري الإقليمي قبل مطلع الارتداد اتجاه الإسكندرية.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبيّن تصادم 4 سيارات نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة نقل أثناء صعوده كوبري الارتداد، ما أدى لانحداره على الرصيف البطئ وانحرافه عليه وانقلابها وفوجئ به قائد السيارة الثانية، ما أدى توقفه فجأة واصطدام سيارتين به.

أسفر الحادث عن الحادث إصابة قائدي 4 سيارات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم كوبرى الإقليمى الاسكندرية منشأة القناطر تصادم 4 سيارات

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