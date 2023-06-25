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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، على ارتفاع بنسبة 0.37%، لتصل عند مستوى 2455.78 نقطة.

وبحسب تقرير البورصة اليوم، بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2587 صفقة. 

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وعلى صعيد آخر،  أنشأت أمانة عمان الكبرى مؤخراً عيادة متنقلة، لتزويد الزوار بنصائح وإجراء اختبارات صحية لهم من قبل خبراء، وذلك لمساعدة الأشخاص على تقليل التدخين أو الإقلاع عنه.

ويقول عبادة الفتياني – رئيس دائرة الوقاية الصحية في أمانة عمّان الكبرى: نحن على رأس قائمة الدول من حيث عدد المدخنين ، وتقول بعض التقارير إننا ثالث دولة على مستوى العالم والأولى عربيا".

وساهمت العيادة بمساعدة العديد من الزوار فيما قال أحدهم "إنها ساعدته بالانتقال من تدخين علبتين إلى سيجارة واحدة في اليوم".

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