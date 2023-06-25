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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ينافس ثلاثة أندية فرنسية على ضم صفقة جزائرية

ملعب التتش
ملعب التتش

أكد تقرير دخول زين الدين بلعيد، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، اهتمامات الأهلي، لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل.

وذكر موقع “dzfoot” الجزائري، أن الأهلي يرغب في التعاقد مع زين الدين بلعيد، في الميركاتو الصيفي.

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وأضاف أن الأهلي عليه التفاوض مع نادي اتحاد العاصمة إذا أراد ضم بلعيد، إذ يتبقى موسم في عقد اللاعب الجزائري مع الفريق.

ولفت إلى أن الأهلي ليس الوحيد الذي يستهدف ضم زين الدين بلعيد، إذ يحظى باهتمام ثلاثة أندية فرنسية، وهي ستراسبورج وميتز ولوهافر.

 

الأهلي يواجه منتخب السويس

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منتخب السويس، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ومنتخب السويس في تمام الثامنة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس 1”.

 

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