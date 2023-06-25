بعد تمرد فاجنر الفاشل.. الصين تعلن دعمها للقيادة الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الصين أعربت عن دعمها للقيادة في موسكو في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس فلاديمير بوتين تحقيق الاستقرار في بلاده بعد التمرد الفاشل الذي قامت به قوات فاجنر أمس السبت.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج بعد توجهه إلى بكين لإجراء محادثات حول القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقَ ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن "المسؤولين ناقشا أيضًا العلاقات بين البلدين خلال اجتماع في بكين".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتصدر أولويات عمله على مدار اليوم، وأعرب عن ثقته التامة في أن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية.

وقال بوتين في تصريح صحفي اليوم، في معرض جوابه عن سؤال حول الوقت الذي يكرسه لمتابعة سير العملية العسكرية، إنها "تتصدر جدول أعماله منذ بداية يوم عمله وحتى نهايته".

وأوضح الرئيس الروسي أن زيادة وتيرة وحجم إنتاج الأسلحة لتلبية متطلبات العملية العسكرية، يجب ألا تؤثر على الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين.