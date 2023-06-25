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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رقصة والدة أصالة المثيرة.. إنجاب ريهام حجاج.. سرقة فنانة.. أحدث ظهور لصفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ديما بياعة وطارق النهرى وفيفى عبده.

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

كشفت الفنانة الشهيرة ديما بياعة عن موقف زوجها أحمد الحلو من تقديمها المشاهد الحميمية فى أى عمل فنى تشارك به سواء فى السينما أو التليفزيون.

وقالت ديما بياعة فى لقاء لها ببرنامج “كتاب الشهرة” : إن زوجى لا يمانع من تقديمه مشاهد حميمية فى أى عمل فنى طالما هذه المشاهد فى سياق دراما.
أخيرا ظهرت .. صفاء أبو السعود فى عزاء والد الفنانة أروى جودة |فيديو

حرصت الفنانة صفاء أبو السعود على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة فى ظهور نادر لها والذى أقيم بالأمس فى مسجد الحامدية الشاذلية.

ويأتى حضور صفاء أبو السعود لعزاء والد أروى جودة لـ القرابة التى تجمعها بالفنانة أروى جودة حيث تعد خالتها “شقيقة والدة أروى جودة” وهو ما لا يعرف الكثير.

معرفش ليه ربنا رزقه.. فيفى عبده تعلق على محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة فيفى عبده على حالة الهجوم التى يتعرض لها كل من شيرين عبد الوهاب والفنان محمد رمضان، وذلك فى تصريحات تلفزيونية لها.

وقالت فيفى عبده إن الفنانة شيرين عبد الوهاب على طبيعتها وتتعامل مع جمهورها على هذا النحو، ولا تحتاط فى كلامها من أى رد فعل غير إيجابي.

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

نشرت الفنانة مهيرة عبد العزيز، مقطع فيديو لها داخل قسم الشرطة فى ايطاليا بعد تعرضها إلى السرقة فى مدينة ميلان.

وكشفت مهيرة عبد العزيز، عن ما تم سرقته قائلة: أن هذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها لسرقة فى إيطاليا حيث حدث معها نفس الأمر العام الماضى وهذه المرة تم سرقة حقيبتها فى القطار.

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

كشفت الفنانة ديما بياعة، عن سر زيادة وزنها وتعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وقالت ديما بياعة ، فى لقاء مع الاعلامي على ياسين ببرنامج “كتاب الشهرة” : ان السبب فى زيادة وزنى وهو أمر يكشف عنه لأول مرة اننى أرغب فى انجاب طفل من زوجى أحمد الحلو وحاولنا كثيرا فى الفترة الماضية سواء عن طريق أطفال الانابيب او غيرها ولكن لم يتحقق وقمت أيضا تجميد بويضاتى وكان هذا يستلزم حصولي على بعض الهرمونات وتسبب ذلك فى زيادة وزنى.

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

حرص كل من الفنان إيهاب توفيق والإعلامية مي حلمى  على زيارة الفنان طارق النهري في المستشفى بعد خضوعه إلى عملية جراحية ؛ إثر تعرضه إلى أزمة قلبية شديدة.
ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

أعلن رجل الأعمال محمد حلاوة استقبال توأمه يوسف وجميلة من زوجته الفنانة ريهام حجاج.

وكتبت محمد حلاوة، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”:" حمد الله على سلامتك يا نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

نشر الفنان محمود الخيامى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من حفل زفاف شقيق الفنان أصالة.

وخطفت والدة أصالة “عزيزة” الأنظار إليها فى حفل الزفاف برقصها مع الحضور والعروسين. 

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