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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لـ آمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب

جوني ديب وآمبر هيرد
جوني ديب وآمبر هيرد

شهد العرض الخاص لفيلم "In the Fire" الظهور الأول للنجمة العالمية آمبر هيرد  حيث تم عرضه لأول مرة في مهرجان السينما الإيطالي الذي انطلق يوم 23 يونيو ومن المقرر استمرار فعالياته حتى 1 يوليو 2023.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1672697690017222657?t=4NE5ioX5xECgUralKDoeFQ&s=08

ووفقا لموقع "نيويورك بوست" يعد هذا الظهور الأول لآمبر هيرد والتواجد لها على السجادة الحمراء منذ مشكلتها وقضايا التشهير بينها وبين زوجها السابق النجم الهوليودي جوني ديب لتعود "آمبر" للساحة الفنية مجددا بعد مقاطعة صناع السينما بأمريكا لها جراء مشكلتها.

هيرد تتحدث عن الفيلم 
قالت هيرد: "إنه فيلم جميل عن التأثير الخارق للطبيعة وقوة الحب. إنه يتعلق بالحدود التي يمكن أن يتخطاها الحب وخلقه، وهو يتعلق حقاً بالقوة الخارقة التي يتمتع بها الحب. إنه فيلم عن الحب".

خلال العرض الأول يوم أمس السبت، سارت هيرد على السجادة الحمراء وهى ترتدى فستان أسود طويل كان يتميز بحزام على خصرها، كان شعرها مصففاً في تجاعيد ضيقة ساقطاً حول كتفيها.

حضر العرض الأول للفيلم المخرج كونور ألين والممثل المشارك إدواردو نورييغا في مهرجان تاورمينا السينمائي يوم السبت، إلى جانب هيرد.

أمبرد هيرد جونى ديب

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