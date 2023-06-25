بشري تطرح ديو سلام عليكم مع المغني الأذربيجاني Azzamchik

طرحت النجمة بشري اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب Azzamchik "عزام شيك" بطريقة ووجهة نظر موسيقية جديدة بتوقيع الموسيقار اسلام صبري.



وكانت بشري طرحت مؤخرا اغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد " في حتة تالتة" وأ غنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و ٣٦٩ و انا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وبدأت بشري منذ أيام تصوير اولي مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق اخر أوشك فريق عمل فيلم "اولاد حريم كريم" علي الانتهاء من تصويره علي ان يتم عرضه شهر أغسطس المقبل.

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، بشري، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions).

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.