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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مشروبات تساعد على النوم.

1. الليمون
يعتبر الليمون مفيدًا بشكل كبير في فقدان الوزن حيث يساعد على التخلص من السموم والدهون المتراكمة بالجسم كما انه غنى بالألياف التى تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة كما انه يعمل على تقوية جهاز المناعة اثناء التخسيس.

2. القرفة
أن القرفة من المشروبات الفعالة التى تساعد فى انقاص الوزن حيث تقوم بخفض نسبة الدهون الثلاثية والمساعدة فى الحفاظ على ثبات مستويات الأنسولين فى الدم وزيادة سرعة التمثيل الغذائى ما يؤدى لحرق المزيد من السعرات الحرارية وانقاص الوزن.

3. الزنجبيل
الزنجبيل يساعد في السيطرة على الشهية من خلال تنظيم نسبة السكر في الدم في الدم كما انه يحسن عملية الهضم من خلال تنشيط الانزيمات الهاضمة وهذا يعنى أن المواد الغذائية الأساسية يقوم بأمتصاصها والتخلص من الأطعمة الغير ضرورية ويعمل الزنجبيل ايضا على زيادة معدل الأيض مما يساعد على حرق الدهون وخفض الكولسترول والدهون الثلاثية من الجسم.

 

الدهون الثلاثية تخلص من السموم تقوية جهاز المناعة تنظيم نسبة السكر في الدم خسارة الدهون مشروبات قبل النوم مشروبات تساعد علي النوم

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3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

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