عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير يقدم روشتة سحرية للتعامل مع المرأة الخجولة

صدى البلد

الخجل من اهم الصفات الايجابية لدي المرأة ، ولكن عندما يكون هذا الخجل اكثر من اللازم ، يسبب لها مشاكل في حياتها  ، حيث تعاني المرأة الخجولة من القلق والتوتر في التواصل الاجتماعي ،  فقد تتعامل  علي أنها بخير وتشعر بالثقة ولا تظهر قلقها أبداً، ولكن في الداخل تشعر بالقلق والارتباك وتسأل نفسها عن سبب إحساسها بالقلق في المواقف الاجتماعية.. نرصد اهم النصائح للتعامل مع المرأة الخجولة ..

اكد الدكتور  احمد علام خبير العلاقات الاسرية   في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هناك بعض الرجال يجدون صعوبة في التعامل مع المرأة الخجولة ، فهي لم تخرج بعد من الدائرة التي تعيش فيها، وليست لها تجارب سابقة، لذلك نقدم بعض النصائح عن كيفية التعامل مع المراة الخجولة

نصائح للتعامل مع المرأة الخجولة :

احترم خجلها ولا تصعب الأمور :

احترم طبيعتها الخجولة ، ولا تضغط عليها بفعل أي شيء تأباه نفسها أو ترفضه من داخلها، لا تختل بها في أماكن هادئة. ويفضل الجلوس معها في مكان يتواجد فيه الناس بكثرة، ما يشعرها بالراحة والاطمئنان، ورويدا رويدا ستشعر بالراحة وينزوي خجلها، فقط تحلى بالصبر.


امنحها المساحه الكافية ولا تستعجل الأمور:

امنحها المساحة الكافية لتقرر هي الارتباط بك، وعندما تقرر ذلك ستمنحك الحب والإخلاص دون حساب وتذكر أنها ستأخذ وقتا طويلاً، حتى تعتاد عليك تلك الفتاة، أو تُظهر مشاعرها وتعبر عن أحاسيسها وعواطفها، كن طيبا معها ونقيًا من داخلك، كما أن تعقلها وهدوءها قد لا يكونان بوازع الخجل، وأنها تؤجل خطوة تعلقها بك ووجودك بحياتها.


ملاحظه ردود فعلها:

عندما يجلس المرء في مكان لا يرتاح إليه، يبدو عليه بعض التصرفات من خلال لغة الجسد، إن لاحظت عدم ارتياحها للمكان الذي تجلسان فيه، أسألها عن رغبتها في الانصراف، كن حذرا في أفعالك، وانتقي كلماتك واختارها بعناية، حاول أن تصل لعقلها ولا تهتم بجسدها أو تشعرها بذلك، اظهر خوفك عليها وأنك الفارس الأمين على حمايتها، وقتها ستطمئن إليك وتتخلى عن خجلها

انتقي المواضيع وطريقة التحدث  :

عندما تثق بك ستشعر بسلالة الأشياء، لا تتحدث معها عن موضوع حتى تتأكد من رد فعلها لك، وأنها مستعدة للمبادرة في تفاصيله ام لا، وإذا كنت تعرف شيئا عنها، فلا تبادر بالتحدث إلى أن تشعر برغبتها في الحديث، لا تضغط عليها لتعرف ما يدور بها ، تحدث عن الأشياء المهمة بالنسبة لها، والتي تزيل العوائق بينكما.

الخجل الصفات الايجابية المرأة الخجولة العلاقات الأسرية لغة الجسد فضل الجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

موضوعات متعلقة

هؤلاء ممنوعون من تناول العنب .. يسبب لهم كوارث صحية

وفري في الكهرباء.. نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر

من غير مشاكل صحية .. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الصيام

بخطوات بسيطة .. كيف تزرعي الطموح داخل طفلك

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى

10 تصرفات تدل علي الزوج المتسلط .. احذريها في شريك حياتك

وصفة سهلة.. طريقة عمل الموزاريلا في المنزل

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ترشيحاتنا

يوم التروية .. سر تسميته ومعناه وفضله

أبوظبي تشتري حصة من علامة نيو الصينية للسيارات الكهربائية

جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر .. تفاصيل

الحظ لم يتركها.. أسرار من حياة صفية العمري

بيراميدز يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أشرف بن شرقي

شقيق حسين الشحات يكشف كواليس مثيرة في تجديد عقده مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ