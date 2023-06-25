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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي يحيل فريق فيلم "سنة أولى خطف" للتحقيق.. تعرف على السبب

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه قرر إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف" للتحقيق، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون في الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي اقرتها نقابة الممثلين من قبل في بيان رسمي. 

كان  مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ قد قرر توحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يومياً؛ وذلك وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة .

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر إلى استمرار التصويرفي أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.
 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة ليلى عبدالغني السيد والتي وافتها المنية، وهي تنتمي لفرقة رضا وزوجة شقيقالفنان محمود رضا. 

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى؛ ننعي السيدة ليلي عبدالغني السيد؛ من رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور ايهاب».

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