هدايا قناة السويس للسفن.. إجراءات جديدة من الهيئة لتتربع على عرش الملاحة العالمية

تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إحدى المناطق الصناعية والاقتصادية العملاقة والواعدة بشكل كبيرا، نظرا لتنوع المشروعات المتواجدة بها، إضافة إلى أنها تطل على أهم مجرى ملاحى وأهم خطوط النقل البحري على مستوى العالم، لذلك تسعى دول العالم إلى الاستثمار بالمنطقة وتشيد المشروعات الصناعية لتحقيق الاستفادة المشتركة.

قناة السويس

قررت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي منح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي بدءا من ميناء ميامي والمواني التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي والمواني التي تقع جنوب الخليج الأمريكي من جهة والمناطق التالية بقارة آسيا من جهة أخرى حوافز تتراوح ما بين 10 إلى 75 %.



وتشمل الحوافز منح ناقلات الغاز العاملة بين الخليج الأمريكي ومواني الخليج العربي والمواني التي تقع داخل الخليج العربي بدءا من ميناء صور العماني والمواني التي تقع شرقه حتى ميناء كوشين بغرب الهند تخفيضا 30 % من رسوم العبور و60 % للمواني التي تقع شرق ميناء كوشين حتى ما قبل ميناء بورت كالانج الماليزي و75 % عند الوصول إلى ميناء بورت كالانج وما شرقه.

ما تمنح ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة العاملة بين مواني الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية- التي تقع شمال ميناء ميامي- من جهة والمواني الهندية وما شرقها من جهة أخرى وتشمل 10 % للموانئ غرب شبه القارة الهندية- بدءا من ميناء كراتشي بباكستان وحتى ميناء كوشين في غرب الهند- تخفيض 35 % للمواني التي تقع شرق ميناء كوشين.

هيئة قناة السويس



كما تهيب هيئة قناة السويس بعملائها من ملاك ومشغلي ومستأجري السفن العابرة لقناة السويس والتوكيلات الملاحية التابعة لهم أنه بخصوص جميع المنشورات التي بموجبها تمنح هيئة قناة السويس السفن العابرة لقناة السويس والعاملة على طرق محددة تخفيضات ثابتة، بداية من مطلع يوليو المقبل، أنه سيتم قبول طلبات التخفيض عن طريق النظام الإلكتروني لمنشورات التخفيضات الثابتة، ولن يتم قبول أو الالتفات لأي طلبات تخفيض ورقية ترد إلينا عن طريق الفاكس أو البريد أو باليد.

من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس قادرة أن تصل إلى إيرادات ما بين 20 و25 مليار دولار خلال المرحلة القادمة، وذلك في حالة الاستغلال الأمثل لكل المناطق اللوجستية وصناعة السفن وصيانتها وتموينها.

وأضاف الشافعي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هيئة قناة السويس مستمرة في تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه، والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل ست سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28 في المئة، مشيرا: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 في المئة.

وتابع: سجلت قناة السويس أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن، وكانت إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير، وفبراير 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة 41.6%.

وكان استعرض رئيس الهيئة أبرز التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي لم يشهد أي أعمال تطوير منذ عام 1990، نتيجة لطبيعة التربة الصلبة خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة القناة الأربعاء 21 يونيو 2023، مشيرا في هذا الصدد إلى الترتيبات التي سبقت البدء في المشروع وأهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات في موقعي المشروع علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار ومستلزمات أسنان الحفارات.

وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهي فترة تتراوح من 4 إلى 9 ساعات يوميا، متطرقا إلى محور تطوير الأسطول البحري للهيئة، والذي يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير، حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول مابين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء 28 قاطرة، حيث تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد 70 طنًا، بالإضافة إلى بناء 6 قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء 10 قاطرات قوة شد 90 طن، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد 190 طنًا، و6 قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من 9-15 طنًا.