دولة عربية تصدر 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي إلى بكين

لمدة 27 عاماً..

أفادت CNBC عربية بأن شركة قطر للطاقة تبرم اليوم الثلاثاء 20 يونيو، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بكين لمدة تصل إلى 27 عاماً، في ثاني أكبر اتفاق لتوريد الغاز إلى شركة صينية حكومية في أقل من عام.

وبحسب مصادر مطلعة؛ فقد بلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في عام 2022 ما يزيد عن 15.6 مليون طن، ما يمثل 20% من صادرات قطر الحالية من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية.

وأشارت المصادر الي ان قطر تعمل حالياً على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% من مستوياتها الحالية إلى 126 مليون طن بنهاية العام 2027 من خلال تطوير حقل الشمال أكبر حقل غاز منفرد في العالم.