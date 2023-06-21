أسامة ربيع: نعمل لوضع هيئة قناة السويس على الخريطة السياحية العالمية| فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: “نعمل على تطوير مدينة اليخوت في الإسماعيلية”، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وجود ميناء اليخوت في الإسماعيلية، وستكون صديقة للبيئة.

وأضاف أسامة ربيع، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر إلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن ميناء اليخوت سيكون جاهزا للافتتاح خلال الفترة القادمة.

العملة الصعبة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: “نعمل على أن يتم وضع هيئة قناة السويس على الخريطة السياحية العالمية، من خلال مدينة اليخوت”، مؤكدا أنه سيكون هناك 1200 يخت ستعمل وستساهم في إدارة العملة الصعبة.

