زيدان: أفتقد الأدرينالين بالبعد عن التدريب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، رغبته في العودة إلى التدريب خلال المرحلة المقبلة.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “تيليفوت” الفرنسية: “آمل فقط أن أعود إلى التدريب قريبًا، هل أفتقد الأدرينالين؟ بالطبع، أنا فى حاجة إليه، لم أحصل عليه منذ عامين، لكنه سيأتي، لا يمكنك الاستغناء عن كرة القدم عندما تحبها، عندما تكون شغوفًا، يظل الشغف سليمًا، هناك أوقات تكون فيها أكثر استرخاء، أنا أحتاج ذلك أيضًا”.

وأضاف: “من الممكن التدريب في فرنسا؟ نعم، لا يجوز منع أي شيء، عليك أن تشعر بالأشياء، تريد أن أعرف ما أريده اليوم وما لا أريده، أقول لنفسي فقط، إذا كان هناك استراحة، فيجب أن لا تطول”