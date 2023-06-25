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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حرارة عالية ورطوبة|تفاصيل طقس عيد الأضحى المبارك.. العظمى 43 درجة

طقس عيد الأضحى المبارك
طقس عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل طقس عيد الأضحى المبارك

ويكون طقس عيد الأضحى المبارك خلال ساعات الليل،  معتدل على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس عيد الأضحى المبارك، نشاط للشبورة المائية الخفيفة حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد طقس عيد الأضحى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد 
وحول حالة البحرين، خلال طقس عيد الأضحى، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف.

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مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين، خلال طقس عيد الأضحى المبارك، بارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة حتى الخامسة عصرا.

ونصحت هيئة الأرصاد، خلال طقس عيد الأضحى المبارك، بالاكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، والقيادة بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية، وأكدت هيئة الأرصاد، أن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

درجات الحرارة والرطوبة خلال عيد الأضحى المبارك 

ونصحت هيئة الأرصاد، بمتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

وحول درجات الحرارة خلال فترة طقس عيد الأضحى المبارك، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والمحسوسة تكون 37 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء 38 للعظمى والمحسوسة تكون 40 درجة.
شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة تكون 39 درجة.
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى تكون 43 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن طقس عيد الأضحى المبارك، يشهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة يكون من شأنها زيادة الشعور بدرجات الحرارة بمعدل نحو 3 درجات مئوية.
 
 

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