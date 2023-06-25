مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

يتساءل المواطن عن حالة الطقس، خاصة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى الذي من المقرر أن تكون أول أيامه الأربعاء المقبل، ولكي يتجه المواطنين أيضًا خلال هذه العطلة الرسمية الى المناطق الساحلية، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة بالعيد

درجات الحرارة اليوم الأحد

خرجت هيئة الأرصاد الجوية ببيان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، حيث تسجل العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 23، السواحل الشمالية 30 والصغرى 22، جنوب سيناء 39 والصغرى 28، شمال الصعيد 38 والصغرى 24، وجنوب الصعيد42 والصغرى 29 درجة.

رطوبة الطقس

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس يسودها ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

شبورة مائية حتى الصباح

وذكرت أن حالة الطقس اليوم تسودها أجواء معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

شبورة مائية ونشاط للرياح

وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس بأيام العيد

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

درجات الحرارة الاثنين 26 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.