برلماني: تصنيع المستلزمات الطبية بخبرات يابانية يدعم النهوض بهذه الصناعة

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التشريعات والحوافز التي أصدرها البرلمان والحكومة بشأن الاستثمار، من أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز مستوى الاستثمارات في مصر سواء محلية أو أجنبية.

النهوض بصناعة المستلزمات الطبية

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه، أحد أشكال توطين الصناعة المحلية، حيث سيسهم هذا المصنع في النهوض بآلية تصنيع المستلزمات الطبية في ظل وجود مشاركة من الجانب اليابانى والتي تعد من أهم الدول الرائدة في التكنولوجيا المتطورة علي مستوى العالم.

و تابع النائب : فكرة إنشاء هذا المصنع بشراكة يابانية تأتي في ظل وجودعلاقات مصرية مع اليابان، تتسم بالقوة والعمق، فاليابان من أبرز الدول الصديقة لمصر، لذا أيضا فمستوى العلاقات الدولية عامل أساسي في نمو الإستثمارات.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلي أن هناك ثقة ومصداقية كبري من جانب مختلف الدول تجاه مصر وتدشين الاستثمارات بها، فضلا عن حالة الاستقرار السياسي والإقتصادى التي تتمتع بها الدولة مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي جهود الدولة في التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وترفيقها، بمختلف المحافظات وتحديدا التي تشتهر بصناعات معينة.

واجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية للاستماع الى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس و المدير التنفيذي ومن الجانب الياباني السيد ياميشتا وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٣٥٠٠م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص ٧٠% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه رئيس الهيئة بأن ازدياد طلبات الاستثمار المحلى والأجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة و كل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج