وزير الصحة: 35 مليار جنيه تكلفة مبادرة 100 يوم صحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة عن إطلاق حملة 100 يوم صحة، قائلاً "الحملة بدأت من اليوم في كافة محافظات الجمهورية واللي مش قادر يروح للوحدة الصحية بنروحله لحد البيت".

وأضاف "خالد عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن تكلفة هذه المبادرة تقترب من 35 مليار جنيه، والغرض من هذه المبادرات هي تخفيف عبئ الأمراض من علي المواطنين حتي يكون هناك وقاية من المرض واكتشاف مبكر للأورام.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الصحية لها مردود اقتصادي، مشيراً إلى أن مبادرة 100 يوم صحة هي جزء من مبادرات مصرية يتم تكثيف الخدمات الطبية بداخلها.