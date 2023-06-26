مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة نهائيات رابطة محترفي الإسكواش للمرة الثالثة على التوالي

توج المصنف الرابع عالميا مصطفى عسل بلقب بطولة نهائيات رابطة محترفي الإسكواش بعد فوزه على البيروفي دييجو الياس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في وقت متأخر من ليلة أمس على ملاعب نادي سوديك بالتجمع الخامس خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري.

وحقق عسل الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو الياس المصنف الأول على البطولة بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت لمدة 81 دقيقة، بواقع نقاط (9-11) (11-6) (11-3) (11-5) (12-10).

واستطاع عسل تحقيق انتصاران في 3 مباريات بدور المجموعات، حيث فاز عسل على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة (2-0)، (11-3) (11-9).

ثم تغلب على البيروفي دييجو الياس بنتيجة (2-1)، (11-10) (11-7) (12-10).

وبعدها خسر عسل من مواطنه مازن هشام بنتيجة (2-1)، (11-2) (8-11) (5-11).

وفي دور نصف النهائي فاز عسل على مواطنه علي فرج المصنف الأول عالميًا بنتيجة (2-0) في مباراة استمرت لمدة 37 دقيقة، (11-2) (11-5).

وبذلك أصبح عسل أول لاعب على صعيد الرجال يتوج بلقب بطولة نهائيات رابطة محترفي الاسكواش لثلاثة أعوام متتالية منذ عام 2001.