بشرى للمواطنين يوم 30 يونيو بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية

عرضت قناة سي بي سي، تقرير فيديو بعنوان :" بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ...التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم بإجمالي 1456 محلا لتقديم خدمات و خصومات مميزة لـ المواطنين".

وجاء في التقرير أن هناك خصومات وعروض مميزة تقدم لأول مرة يوم 30-6 المقبل، وأن الجميع سيحتفل بهذا اليوم.

تطلق وزارة الداخلية فعالية يوم 30 /6 /2023 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" والتي سبق إطلاقها، واستمرت لمدة شهرين إضافيين، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة.

تم التنسيق حتى الآن مع عدد (54) مولاً تجاريًا، وكذا (27 سلسلة محل حلويات بإجمالى 313 فرعًا - 71 سلسلة مطعم وكافيه بإجمالي 581 فرعًا - 26 سلسلة محل ملابس بإجمالى 562 فرعًا، بإجمالى 1456 فرعًا)، للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1348) فرعًا على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.