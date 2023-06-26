بسبب العيد.. مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو

قال الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2023 حتى يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قرار المصلحة جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2426 ) لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو ، مطالبًا الممولين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أنه يستطيع الممولون في أي وقت خلال فترة إجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية.

وأكد الدكتور "فايز الضباعني " حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، ومنها تقديم الإقرار الضريبي ، لافتًا إلى أن خطورة عدم التزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعا " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.



ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين ، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات ، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .