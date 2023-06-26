كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، موعد إعلان نادي برشلونة الإسباني، عن صفقة الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي.

تحديد موعد إعلان برشلونة عن صفقة جوندوجان

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جوندوجان اجتاز الكشف الطبي في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله مجانا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أن نادي برشلونة سيعلن اليوم الاثنين، عن صفقة جوندوجان بشكل رسمي.

وأوضحت أن جوندوجان بعد التوقيع، ذهب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

ويشار إلى أن عقد جوندوجان مع برشلونة سيكون مدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي في 30 يونيو الجاري.