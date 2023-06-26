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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الدكتور أحمد فاروق متولي سالم المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الهندسية، ضمن جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

 

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أحمد فاروق، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين المتميزين، والعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية الدولية وتطوير قدرات الباحثين وتنمية مهاراتهم.

 

وقدم الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة التهنئة للدكتور أحمد فاروق مؤكدا دعم رئيس الجامعة للبحث العلمى.

 

من جانبه حيا الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة، جهود الباحث وفوزه بهذه الجائزة.

 

وأبدى الدكتور أحمد فاروق سعادته بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية، مشيرا إلى أنها تتويجا لجهود مستمرة في مجال البحث العلمي، حيث نشر حوالي 80 ورقة بحثية في مجلات عالية التأثير، وشغل موقع المحرر الأكاديمي في العديد من المجلات العلمية، وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها وسام العالم الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٩، وأفضل قادة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وميدالية العالم IAAM للعام ٢٠٢٢ بالسويد، والعديد من الإسهامات في نظريات المعلومات الكمومية والتعلم الآلي والتشفير.

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