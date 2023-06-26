عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بحلول عيد الأضحى المبارك ويتابع سير العمل

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، على توجيه التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك. 

جاء ذلك خلال جولة قام بها  بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة رافق الوزير خلال هذه الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى .


وأعرب وزير الإنتاج الحربى عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، متقدماً بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.


وحرص الوزير " محمد صلاح "  خلال الجولة على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية خاصة في ظل الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية. 

 وخلال الجولة أطمئن وزير الإنتاج الحربى من خلال حوار ودى مع العاملين على التأكد من سهولة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحل كافة العقبات التي واجهتهم أثناء الانتقال التجريبي ومتابعة إجراءات ما تم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمى والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة .

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد على ثقة الإنتاج الحربي في أبنائه العاملين وأنهم هم بناة المستقبل، مؤكداً لهم أن باب مكتبه مفتوح لكافة ابنائه العاملين لإستقبال كافة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار.

الانتاج الحربى عيد الأضحى العاصمة الإدارية الجديدة العاملين تنظيم العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثه طالب بالغربية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

بلاش إهانة .. معلق رياضي يوجه رسالة للزمالك بشأن سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ