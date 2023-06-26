وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بحلول عيد الأضحى المبارك ويتابع سير العمل

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، على توجيه التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك خلال جولة قام بها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة رافق الوزير خلال هذه الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى .



وأعرب وزير الإنتاج الحربى عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، متقدماً بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.



وحرص الوزير " محمد صلاح " خلال الجولة على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية خاصة في ظل الانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.

وخلال الجولة أطمئن وزير الإنتاج الحربى من خلال حوار ودى مع العاملين على التأكد من سهولة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحل كافة العقبات التي واجهتهم أثناء الانتقال التجريبي ومتابعة إجراءات ما تم من تحديث وتطوير للنظم الإدارية والتحول الرقمى والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة والهيئة وكذا الربط الشبكي بين الوزارة وكياناتها التابعة .

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد على ثقة الإنتاج الحربي في أبنائه العاملين وأنهم هم بناة المستقبل، مؤكداً لهم أن باب مكتبه مفتوح لكافة ابنائه العاملين لإستقبال كافة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار.