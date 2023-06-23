وزير الإنتاج الحربي: مستمرون في دعم مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها

"وزيرا الإنتاج الحربى" و "الزراعة" يتابعان تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة .



وأوضح محمد صلاح، أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث بدأ اللقاء بمناقشة أخر المستجدات لمشروع تطوير وتحديث مراكز الألبان، مؤكدا استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة و المتمثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تم مناقشة التعاقد على تنفيذ عدد (41) مركز ألبان على مستوى الجمهورية في (20) محافظة منها (قنا- جيزة – إسماعلية – شرقية – سوهاج – الوادي الجديد) ضمن مبادرة " حياة كريمة"، كما تم وضع مخطط زمني لتنفيذ تلك المراكز على مدار ستة أشهر من تاريخ التعاقد.



و في سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمناقشة الخطة الزمنية والتصميم النهائي لتطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان" وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق و المتنزهات و تعزيز دورها كمناطق مفتوحة و مساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، مؤكداً أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما و عراقتهما و جعلهما موقعاً سياحياً و ترفيهياً جذاب.



من جانبه قال السيد القصير، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروع تطوير الري في محافظة بنى سويف والذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي مشيرا إلى أن تطوير منظومة الري تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وقال القصير إن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف الإنتاج كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة.



وأضاف وزير الزراعة إن الاجتماع تناول كذلك التعاون بين الوزارتين في مجال تصنيع آلات ومعدات الميكنة الحديثة لخدمة صغار المزارعين وكذلك تجهيز وتأثيث مجمعات الخدمات الزراعية التى تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



بدوره أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن هذا التعاون بين الجانبين يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، و الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى كل من وزارة الإنتاج الحربي و وزارة الزراعة ، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية و الاواصر المتينة بين الوزارتين .