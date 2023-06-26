عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"العمل": ندوة توعوية عن "مخاطر عمل الأطفال" بالمنيا

صدى البلد


تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا،بشأن تنظيم ندوة توعوية حول الاعمال المحظورة لعمل الأطفال بمقر جمعية بكرة أحلى للتنمية الشاملة بنزلة عبيد لمكافحة أسوأ اشكال عمالة الأطفال.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريره للوزارة أن الندوة تناولت مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطرعمل الأطفال وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن  أشكال عمل الطفل المحظور على الأطفال الاشتغال فيها والمخاطر التى تواجه الاطفال في هذه الاعمال المحظور كالعمل بالمحاجر والأماكن التى يوجد بها مواد فيزيائية وكيميائية وغيرها، كما تطرقت الندوة إلى عقود التدرج الذي يتم تحريره بين الطفل وصاحب العمل والذي يتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها والمكافأة التى سيحصل عليها في كل مرحلة بصورة تصاعدية.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة 47 شخص، و تحدثت عزة الجندى مدير ادارة المرأة والطفل بمديرية عمل المنيا والمنسق العام للندوة عن المواد 141 و 142 و 143 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تبين ماهية عقود التدرج وأهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل المتدرج مهنة او صنعة ، وكما تحدث فاطمة الزهراء مدير ادارة المرأة والطفولة وتكافؤ الفرص بمحافظة المنيا عن خط نجدة الطفل واجراء البلاغات عند رصد اي ضرر او عنف  يمس الطفل سواء جسدى او معنوى واوضحت ان التعامل مع البلاغات يكن في سرية تامة كما تحدثت عن الامانة العامة لحماية الاطفال والامانة الفرعية التى تساعد الاطفال عن طريق اخصائي نفسي واخصائي قانونى لحماية الطفل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

ترشيحاتنا

80 ألف حاج يستفيدون من الخدمات العلاجية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثه طالب بالغربية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ