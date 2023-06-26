خالد عمران: العشر الأوائل من ذي الحجة ليالٍ عظيمة.. والله أقسم بها

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ كثيرا من المفسرين يرون أن قوله تعالى في سورة الفجر "وليالٍ عشر"، يُقصد به العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبخاصة أن العمل الصالح فيها أفضل الأعمال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حواره على القناة الأولى: "هذه أيام مباركات فاضلة، كشف لنا سرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم الله بها، وهو ما حثّ العلماء على التفكير في سر عظمتها".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "عندما يقسم الله عز وجل بهذه الليالي، فإنها تكون شيئا كبيرا وفاضلا عند الله عز وجل، وفيها أفضل الأيام ويُستجاب فيه الدعاء وتُفتح فيه الرحمة، وأفضل الدعاء هو دعاء عرفة، ويُقال إنه ما توجه احد بالدعاء إلى الله في هذا اليوم المبارك إلا ويستجيب له، وما يتوجه بالاستغفار إلى الله إلا ويقبل توبته واستغفاره".

