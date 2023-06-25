8 أمور يحظر على الحاج فعلها إذا أحرم.. الإفتاء توضحها

محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، والمسلم الذي ينال شرف أداء الحج، يحرص أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى، ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام»، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وهي كالآتي:

كشفت دار الإفتاء المصرية، ثماني أمور يحظر على الحاج فعلهم إذا أحرم، منهم

1• تغطية الرأس.

2• حلق الشعر أو شدُّه من أي جزءٍ من الجسد.

3• تقليم الأظفار.

4• استخدام العطور.

5• لمس الزوجة بشهوة فضلًا عن مخالطتها.

6• ارتداء أي ملابس مفصلة كالجلباب.

7• التعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم.

8• ويَحرُم على المرأة تغطية الوجه أو لبس القفازين.

وحذرت دار الافتاء المصرية، من وقوع الحاجُّ والمعتمر في المخالفات الشرعية والممارسات الخاطئة التي يتهاون بها كثير من الناس حتى يسلم حجك من المغرم والمأثم.

محظورات الإحرام

وقد حددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:

1-تغطية الرأس

2-حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد

3-قصّ الأظافر

4-استخدم الطيب والروائح العطرية

5-مخالطة الزوجة

6-فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة

7-لبس المخيط

8-التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم

9-الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.