لا بديل عن الفوز.. شوبير يعلق على تعادل المنتخب الأولمبي أمام النيجر

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل المنتخب الأولمبي سلبيا مع النيجر، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية له : " المنتخب الأولمبي كان له 5 كرات بين القائمين والعارضة، إلا أنه لم يترجم أي فرصة منها إلى هدف في شباك النيجر".

وأضاف :" لا بديل أمام المنتخب الأولمبي سوى الفوز على مالي، في الجولة الثانية، خلال المباراة المقرر إقامتها أول أيام العيد حتى يجدد آماله في التأهل إلى الدور قبل النهائي ".

وتعادل المنتخب الأولمبي سلبيا مع النيجر، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة بالمغرب.

