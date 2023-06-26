انشطر نصفين.. محافظ الإسكندرية لصدى البلد: سكان العقار المنهار بخير باستثناء طفل جاري البحث عنه

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عقار تم انشاؤه منذ السبعينات وصدر له قرار إزالة وتمت ازالة الدور الـ ١٤ بالفعل لانه كان دور مخالف وفي تمام الساعة ٩ ونصف صباحا حدث انشطار رأسي نصفه سقط ارضا والنصف الآخر مازال ثابت.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الدور الواحد مكون من 5 شقق، كانت تستخدم للإيجار في المصايف، لافتا الي أنه الي الآن يوجد مصاب واحد فقط والمصطافين خرجوا من النصف السليم من العقار.

الخسائر البشرية في عقار الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه لم نتأكد إذا كان هناك خسائر بشرية تحت الانقاض ام لا باستثناء اب لازال يبحث عن طفله كان مقيم في الدور ال ١٢.

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

أوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.