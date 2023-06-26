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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء ومحاضر في الاكاديمية المهنية للمعلمين ، تحليلا مختلفا لـ ازمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، دافع خلاله عن الامتحان ليكون في الاتجاه المعاكس تماما لجميع الشكاوى والجدل المثار بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

وقال الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء : في رأيي امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 معقول والاسئلة تقيس نواتج التعلم التى يجب قياسها وفق المقرر الدراسى ، والامتحان يواكب منظومة التطوير ( التقويم المعدل)

وأضاف : بالفعل هناك في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بعض الاسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير ، ولكن نسبتها لا تتجاوز 20% ( 9 اسئلة فقط ) ، وباقى الاسئلة متدرجة الصعوبة وفى مستوى الطالب

وأشار الدكتور سليم نوفل إلى أن جميع اسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم تخرج عن المنهج الدراسي ، وتربط اجزاء المنهج ببعضها.

وأوضح الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء : أن منظومة التطوير موضوعة وفق خطة لقياس مهارات معينة لدى الطالب ، تزداد تلك المهارات تدريجيا عام بعد الاخر مثلا فى اول عام كانت المهارات المراد قياسها مهارة الفهم والتطبيق فقط ؟ ثم فى العام الثانى اصبحت المهارات فم - تطبيق - تحليل ) ثم العام الثالث هذا العام ( فهم - تطبيق - تحليل وتركيب) وزادت نسبة التحليل عن العام السابق

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 فضح مدرسي الدروس الخصوصية

أكد الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء ، أن السبب الحقيقي وراء  ازمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023  ، هو أن معظم المدرسين “اشتغلوا” على أن اسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، سوف تكون مثل اسئلة العام الماضي ولم يضعوا فى الحسبان خطوات التطوير لدرجة ان اغلب المتخصصين كانوا ينصحون الطلاب بحل النموذج الاسترشادي الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم وامتحانات الاعوام السابقة ، دون أن يلتفتوا لغير ذلك ، ظنا منهم ان الامتحان مكرر بدون تطوير تدريجي ، وهذا الحكم المسبق ادى للشعور بصعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 .

وقال الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء : امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 به افكار عميقة ربما تكشف هؤلاء الذين باعوا الاوهام للطلاب ، تحت شعارات براقه من بعض الكتب والمنصات والمدرسين ، الذين اعادوا لنا عناوين النظام القديم مثل (اقوي مراجعة ، ومراجعة لن يخرج منها الامتحان ، والمدرس الديناصور صاحب التوقعات المرئية) بالاضافة إلى “مدرسين الاونلاين الي مالهمش في المادة”

ضربة للكتب الخارجية

أكد الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، خرج عن التوقعات الموجودة بالكتب الخارجية والملازم والمنصات ،

وأشار الدكتور سليم نوفل إلى أن واضع امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، نجح في ذلك بدون ان يخرج عن المنهج  ، لافتاً إلى أن اسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 تحتاج طال فاهم “يعني إيه كيمياء؟” .

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 يحتاج وقت أطول

وقال الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء : امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023  يمكننا ان نقول انه كان طويل و به افكار كثيرة ، وكان يحتاج لزمن أطول ، ويحتاج إلى تركيز شديد من الطالب ، ويحتاج لتكافؤ فرص متساوية لجميع الطلاب

وأضاف الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023  يحتاج لإعادة تفكير من المدرسين والطلاب ، يحتاج إلى زيادة الإيمان بانه ( وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى).

وأخيرا قال الدكتور سليم نوفل خبير في مادة الكيمياء : الطلاب وأولياء الأمور عليهم التجاوز سريعا ، لان القادم يحتاج لمزيد من التركيز والجهد والعرق

وأضاف : الثانوية العامة بنظامها الجديد محتاجة لمدرسين يفهموا الطالب ويدربوه كيف يستنتج ويربط بين أجزاء المنهج “مش نظام إحفظ وسمع” .

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