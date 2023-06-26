عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث.

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وأوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

شهدت محافظة الإسكندرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار اجزاء من عقار مأهول بالسكان.

وانهارت الأجزاء الأمامية من عقار في مدخل شارع خليل حماده التابع لحي المنتزه أول شرقي محافظة الاسكندرية وغير معلوم حتى الآن أي أنباء بشأن الضحايا أو المصابين.



وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.