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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إنجاز لن تتخيله.. قصة أول كفيف يصعد قمة جبل كلمنجارو

أول كفيف يصعد قمة
أول كفيف يصعد قمة جبل كلمنجارو

أحرز المغامر السعودي الكفيف الكابتن عبدالله معلوي وزميله المغامر السعودي عبدالعزيز بن سروي إنجازًا وطنيًا مميزًا بصعودهما قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا.

وتعد قمة جب كليمنجارو أعلى قمة جبل في العالم، وأعلى قمة جبل بركانية في أفريقيا، وثاني أعلى قمة من القمم البركانية السبع في العالم، وأعلى جبل مستقل في العالم.

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أول كفيف يصعد قمة جبل كلمنجارو 

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سجل الإنجازات لشباب المملكة العربية السعودية.

وتميَّز هذا الإنجاز بأن الكابتن عبدالله معلوي هو أول كفيف يشارك في صعود هذه القمة العالية، الأمر الذي يعد إنجازًا رائدًا ومتميِّزًا للسعودية وللمجتمع المحلي.

 وتحدث الكابتن عبدالله معلوي عن تحدِّيات الصعود إلى القمة، وعن الدعم الذي حظي به من زميله ومن فريق الدعم اللوجستي، وعن الأمل في أن يلهم هذا الإنجاز الشباب السعودي لتحقيق ما يطمحون إليه في مختلف المجالات.

وأثنى المجتمع المحلي والدولي على هذا الإنجاز المميز، الذي يعبر عن عزم الشباب السعودي على تحقيق المزيد من الإنجازات والإسهامات الإيجابية في مختلف المجالات. 

الشباب السعودي أعلي جبل أعلى قمة

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