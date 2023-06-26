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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم.. تفاصيل مثيرة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" متضمناً تعرض فتاة للتعدى بالضرب والتعذيب بالقاهرة.

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أمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب فتاة المقطم

وكانت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بصور لتعرض فتاة للتعذيب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/5/2023 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بمحافظة الإسكندرية ، بتضررها من طليقها "مقيم بدائرة القسم"، وزوجته لمنعها من رؤية نجلتيها (مقيمتان بذات العنوان) ، وكذا قيامه وزوجته بالتعدى على إحدى نجلتيها بالضرب.

بإستدعاء المشكو فى حقه ، حضر وبصحبته نجلته "المجنى عليها"، وأنكر أمام أمن القاهرة ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الفتاة المذكورة لوالدتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

وكانت النيابة العامة، أمرت بتسليم الفتاة نورهان - من ذوي الإحتياجات الخاصة - إلى والدتها وذلك بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها وعدم تعريض حياتها للخطر، وسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية المتهمة مع والد الفتاة في الواقعة.

تفاصيل حفلة الأب مع ابنته في المقطم

كما أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، لإشتراكها معه في التعدي على الطفلة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات المتواجدة بجسدها، مع إستدعاء والدتها - زوجة المتهم الأولى - للإستماع إلى أقوالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من سيدة إتهمت فيه زوجها بالإعتداء على إبنتهما في المقطم بالإشتراك مع زوجته الثانية، وإقامة حفلات ضرب على المجني عليها.

تفاصيل تعدي أب على ابنته في القاهرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على الطفلة والتحفظ عليها، كما ألقت أجهزة المباحث القبض على الأب المتهم، وتم إصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه جريمة ضرب والإعتداء على إبنته بالإشتراك مع زوجته الثانية، حيث شكلت فرق المباحث فريق بحث لسرعة ضبط وإحضار الزوجة الثانية للمتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة مسن في المقطم

من جانبها قررت جهات التحقيق في القاهرة، التصريح بدفن جثة مسن عث على جثته في ظروف غامضة داخل منزله بمنطقة المقطم، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم، تضمن بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ،

تبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى في بداية العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حاله تعفن، كما تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتمّ العثور على متعلقاته الشخصية.

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