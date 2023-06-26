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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقابة القراء تهنئ الرئيس والقيادات الدينية بعيد الأضحى المبارك

نقابة القراء
نقابة القراء

بعث مجلس نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بتهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حفظه الله بحلول عيد الأضحى المبارك. 

 

حلول عيد الأضحى المبارك

كما هنأ النقيب وأعضاء المجلس ممثلا فى الشيخ حشاد النقيب والشيخ محمود الخشت نائب النقيب والشيخ صديق المنشاوى الأمين العام والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق وأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية البالغ عددهم ما يزيد على عشرة آلاف عضوا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والشعب المصرى الأصيل وجيش مصر العظيم وشرطتها اليقظة.

 

وقال محمد الساعاتى المستشار الإعلامى للنقابة: إن المجلس برئاسة الشيخ حشاد إذ يتقدم بأجمل التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيين دوام الرفعة والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة. 

 

كما يقدم مجلس النقابة التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية والجيش والشرطة وشعب مصر العظيم وأهل القرآن جميعا واللجنة الدينية بمجلسى النواب والشيوخ وإلى الزملاء بالإعلام الدينى المرئى والمقروء والمسموع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن الخيرات والبركات. 

 

فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عزَّ وجلَّ وشكره على نعمه

فيما يتقدم فضيلة أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمتين الإسلامية والعربية،؛ ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

 

وإذ يؤكد شيخ الأزهر أن عيد الأضحى المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله عز وجل وشكره على نعمه، فإنه يدعو جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله، والتقرُّب إليه بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، وإعلاء القيم النَّبيلة الداعية للتوادِّ والتراحم وصلة الأرحام وترسيخ قيم الأخوة والتَّعايش والتَّضامن بين الجميع.

 

كما يدعو شيخ الأزهر للاستفادة من الأعياد في إدخال السرور والفرح على قلوب المحتاجين، وعيادة المرضى، وزيارة الأقارب، وتبادل التَّهنئة مع الأصدقاء، وزرع تلك القيم في عقول الأطفال والنشء وقلوبهم.

عيد الأضحى نقابة محفظى وقراء القرآن الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ شيخ الأزهر

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