أردوغان يجري أول زيارة إلى دولة عربية بعد عيد الأضحى

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن الرئيس رجب طيب اردوغان سيجري أول زيارة له بعد عيد الاضحى المبارك إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت الصحفية التركية الشهيرة هاندا فرات، بصحيفة "حرييت" التركية، إن "العلاقات التركية الإماراتية قطعت شوطاً كبيراً عقب حل الخلافات الدبلوماسية".

وأضافت أن "الإمارات أقدمت على خطوات ملموسة للاستثمار في تركيا بمجالات كثيرة أبرزها الطاقة والصناعات الدفاعية".

وكشفت أن زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى الإمارات، بعد عيد الأضحى، من المتوقع أن يتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة تركيا حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وجدير بالذكر أن الرئيس أردوغان فاز ، الشهر الماضي، بفترة رئاسية جديدة؛ ليستمر حكمه على رأس الدولة لأكثر من عشرين عاما شغل خلالها منصب الوزير الأول ثم رئيس البلاد. وحصل اردوغان على 52.14%، مقابل حصول منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 47.86% من الأصوات،