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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي وOneplus تطرحان هواتف بذاكرة عشوائية 24 GB رام

Realme
Realme

كشف حساب تقني مشهور بتسريبات موثوق بها أن “وان بلس” سيطلق قريبًا أول هاتف ذكي في العالم بذاكرة وصول عشوائي كبيرة جدا لم تقدم من قبل وتبلغ 24 جيجابايت. بعد ذلك بيوم ، قال المصدر نفسه إن Oneplus لن تكون العلامة التجارية الوحيدة التي تقدم هاتف ذكي بهذه المواصفات.

وستطلق شركة "ريلمي" Realme الصينية أيضًا هاتفًا به نفس سعة ذاكرة الوصول العشوائي وهي 25 جيجابايت رام. نظرًا لأن كل من OnePlus و  Realme  هما علامتان تجاريتان شقيقتان تشتركان في نفس الموارد فهذا أمر ليس بالمستغرب.

OnePlus 

وقال حساب Digital Chat Station وهو مصدر رئيسي لكل تسريبات الهواتف الذكية ومعروف بغزارة معلوماته الحصرية، أن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 جيجابايت ستبدأ في غزو الأسواق العالمية قريبا. ولكنه لم يحدد ما إذا كانت الكمية الكبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي ستكون افتراضية أو مادية.

وبدأت كل من شركات أوبو Oppo و "وان بلس" OnePlus و "ريلمي" Realme في الترويج لهواتف الذاكرة العشوائية الضخمة المبالغ فيها، و يؤكد المصدر ذاته أن الهواتف الذكية الرائدة القادمة من هذه العلامات التجارية ستصل مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت كحد أدنى.

ويؤكد المصدر أن المتغير الأعلى من هذه الطرازات الرائدة ستكون مع 24 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي المتغيرات التي تتصدر النطاق وتقدم بأعلى إمكانيات. بفضل ذاكرة الوصول العشوائي كبيرة الحجم ، يُقال إن واجهة مستخدم ColorOS ستقدم أفضل أداء لها على الإطلاق.

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ويُعد OnePlus Ace 2 Pro أول هاتف ذكي بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 24 جيجابايت في العالم. سيستخدم ذاكرة LPDDR5x وكذلك هاتف Realme الغامض الذي لم يعلن عن اسمه التجاري حتى الآن. ستأتي هذه الهواتف أيضًا بسعة تخزين أساسية تبلغ 1 تيرابايت.

وكشفت التسريبات السابقة أن Ace 2 Pro سيكون إصدارًا أكثر قوة من طراز  Oppo Reno 10 Pro Plus. ستشارك معظم مواصفاتها مع Reno وستضم معالج من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني بدلاً من Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول الأقل في الأداء والسرعة.

OnePlus ريلمي ذاكرة عشوائية رام وان بلس هاتف ذكي OnePlus Ace 2 Pro

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