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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مختلف عن كل المتوقع.. تسريب صور هاتف OnePlus القابل للطي

OnePlus
OnePlus

من المتوقع أن تسير شركة "وان بلس" OnePlus الصينية على خطى من سبقوها في طرح الهواتف القابلة للطي، وبالأخص الشركات الشهيرة الراسخة من أمثال  سامسونج  Samsung وجوجل Google ونظرًا لارتباطها العميق بالعلامة التجارية الشقيقة "أوبو" Oppo ، يُعتقد أن أول هاتف قابل للطي من OnePlus سيكون نسخة معاد تسميتها من طراز Oppo Find N2. 

لكن يبدو أن شركة "وان بلس" تريد تقديم مفاجأة لعملائها وشيء خارج إطار المعتاد أو المتوقع منها، حيث تُظهر هذه المجموعة الجديدة من الصور المسربة لعروض OnePlus V Fold أنه يأتي مع لغة تصميم فريدة خاصة به ، ويظهر بأنه صندوقي الشكل أكثر من شقيقه Oppo ، مع الاحتفاظ بنفس الحمض النووي الذي يميز العلامة التجارية ـ OnePlus.

OnePlus 

شارك المسرب الشهير Steve Hemmerstoffer ، المعروف بشكل بتسريباته الموثوق بها صور للجهاز الجديد من خلال حسابه على تويتر  TwitterOnLeaks ، مؤكدا أن هذه العروض تخض موبايل OnePlus V Fold المنتظر، يمكنك رؤية ظهر شبيه بشكل الجلد الطبيعي الأسود كما نرى جزيرة دائرية ضخمة للكاميرات في الوسط تحمل العلامة التجارية Hasselblad تماما مثل تلك الموجودة في الهاتف الرائد OnePlus 11.

في حين أن هذه الصور التي يغلب عليها الظلال القاتمة لا تخبرنا الكثير عن التصميم ولا الإمكانيات المتوقعة من الهاتف القادم لا يزال بإمكانك رؤية أن شاشة الغطاء تمتد من زاوية إلى أخرى مع وجود الحد الأدنى من الحواف، كما أن نسبة العرض إلى الارتفاع للشاشة الخارجية تبدو أعملية أكثر وليست نحيلة بشكل غير عملي كما هو الحال في أجهزة Samsung القابلة للطي. 

OnePlus 

يبدو أن OnePlus ما زالت تتمسك بالمدرسة القديمة في عالم الكاميرات مع وجود كاميرتي سيلفي في الشاشة بدلا من تجربة تقنية الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة. على الجوانب النحيفة لـ OnePlus V Fold ، ستجد شريط تمرير التنبيه المميز للشركة جنبًا إلى جنب مع زر الطاقة المسطح نسبيًا ، بالإضافة إلى مجموعة من مكبرات الصوت أيضًا. 

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يضيف التقرير أن OnePlus على الأرجح سوف تستخدم معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8+ Gen 2 مع V Fold ، وتحزم وحدة بطارية مدمجة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة التي تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات. 

سيستخدم الهاتف مستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية من سوني Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي. يشاع أن OnePlus سيكشف النقاب عن أول هاتف قابل للطي في وقت ما في أغسطس ، والذي لن يكون بعيدًا جدًا في المستقبل.

وان بلس OnePlus أوبو OPPO Samsung سامسونج جوجل Oppo Find N2

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