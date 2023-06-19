الفئة المتوسطة.. هاتف أندرويد جديد من OnePlus بـ16 جيجابايت رام

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus الصينية لطرح هاتفها الذكي OnePlus Nord 3 في الأسواق العالمية قريبًا.

وبالفعل تم تسريب العديد من مواصفات الجهاز مثل الصور الرسمية، والتسعير ، والشحن السريع بقدرة 80 وات، ومؤخرا قامت العلامة التجارية بتشويق عملائها للهاتف المنتظر.

وأعلنت "وان بلس" OnePlus رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد من سلسلة “نورد" Nord في يوليو المقبل، بينما لم تذكر اسم الطراز المحدد صراحةً ، تشير التلميحات من المنشور التشويقي لحملة "The Lab" في منتدى المجتمع الخاص بالعلامة التجارية إلى أنه سيتم إطلاق Nord 3 في الهند وأوروبا.

OnePlus Nord 3

وسيكون الهاتف الجديد بنفس المواصفات لطراز OnePlus Ace 2V لكن الاسم التجاري فقط هو المختلف.

مواصفات OnePlus Nord 3 (تسريبات)

وبالنظر إلى أوجه التشابه بين OnePlus Nord 3 و OnePlus Ace 2V الذي تم إطلاقه سابقًا في الصين ، من المتوقع أن يأتي Nord 3 بنفس الميزات مع نظيره، الاختلاف الوحيد في إمكانيات التصوير والعدسات، تشير الشائعات إلى أن Nord 3 سيحتوي على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل وإعداد كاميرات ثلاثي في الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع نظام تثبيت بصري OIS) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في المقابل ، يتميز Ace V2 بكاميرا رئيسية في الخلف بدقة 64 ميجابكسل مزودة بـ OIS.

ومن المتوقع أن يأتي “وان بلس” Nord 3 مع شاشة نوع AMOLED مقاس 6.74 بوصة مع جودة FHD + تبلغ الدقة 2772 × 1240 بيكسل ومعدل تحديث عالي يصل لـ 120 هرتز. من المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج "ميدياتك" وتحديدا مجموعة شرائح Dimensity 9000 ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام في أعلى تكوين.

وتتضمن خيارات مساحة التخزين 128 جيجابايت روم أو 256 جيجابايت روم، بينما يحزم وحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 18 وات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين توقع وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ومن المنتظر أن يكون نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم OxygenOS 13، ومن المتوقع أن يكلف النموذج الأساسي أقل من 35000 روبية في الهند أي ما يعادل 13200 جنيه مصري ، في حين أن نموذج التخزين 256 جيجابايت قد يكلف أقل من 40000 روبية، أي ما يعادل 15086.77 جنيه مصري.