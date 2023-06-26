هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي الأفضل في موسم ليفربول

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تتويج محمد صلاح بجائزة هدف الموسم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الموسم في ليفربول والذي سجله أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الدوري ".

حسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، خلال الصيف الجاري.

وحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، فإن محمد صلاح مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل، رغم الاهتمام السعودي بضمه.

وأضاف الموقع أن محمد صلاح - البالغ من العمر 31 عامًا - قرر البقاء في أنفيلد موسم 2023/24، على الرغم من فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.