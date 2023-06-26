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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إغراءات مالية ومبالغ خيالية.. تفاصيل لحظات القرار الأخير لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية، في ظل سعي أندية الدوري إلى استقطاب نجوم كرة القدم العالمية.

وتعاقدت أندية الدوري السعودي مع نجوم عالميين بداية من كريستيانو رونالدو مع النصر ثم كريم بنزيما ونجولو كانتي مع الاتحاد.

هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟

وبحسب ما كشفت صحيفة عكاظ السعودية فأن محمد صلاح أصبح قريب من الانضمام للدوري السعودي في الفترة المقبلة، مؤكدة أن مسؤولين في الدوري طلبوا بدء العمل على توقيع نجم ليفربول في ظل ما يمتلكه من شعبية جماهير عالميا وعربيا.

وفي المقابل كشفت صحيفة 90min الإنجليزية أن ليفربول حذر مسئولي الدوري السعودي من محاولة ضم محمد صلاح أو مفاوضة أي لاعب في مشروع النادي الطموح.

أبرز التقرير أيضا، تصريحات حافظ المدلج، موضحا أنه شغل عددًا من المناصب في إدارة كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك مؤخرًا منصب رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكذلك سابقًا كمدير.

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وقال المدلج، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية إنه على المسؤولين بالدوري السعودي القتال من أجل إغراء محمد صلاح لخروجه من ليفربول.

وأضاف أن محمد صلاح يمكنه الانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة في حال سلك مسؤولي الدوري السعودي نفس طريق تعاقدهم مع كبار اللاعبين في أوروبا.

ويرتبط مو صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025 المقبل.

ما رد فعل محمد صلاح؟

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن رد فعل النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول حول ما يتردد من انتقاله للعب فى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "Football Insider" الإنجليزية إلى أن محمد صلاح تجاهل فكرة الانتقال إلى الدورى السعودى فى الوقت الحالى، لكن الصحيفة أشارت وفقا لرؤيتها أنه من الممكن أن يحدث تغير فى موقف صلاح مستقبلاً.

وأوضحت الصحيفة أن النجم المصري قرر البقاء مع فريقه ليفربول هذا الصيف، رغم وجود اهتمامات جادة من صندوق الاستثمارات السعودية بالتوقيع مع النجم الأول فى "الريدز". 

يذكر أن محمد صلاح خاض مع ليفربول 305 مباراة بكل البطولات منذ وصوله لـ"الريدز"، ساهم خلالها في 265 هدفًا، مسجلًا 186 هدفًا وصنع 79.

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